История Пензы: Гостиница в центре города пользовалась дурной славой

23.06.2025 | 07:34

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В дореволюционное время в Пензе было множество гостиниц и постоялых дворов. Но большинство из них не предлагали приличных условий для проживания. Вот и «Центральные номера», которые когда-то располагались на территории нынешней Фонтанной площади, считались отелем низкого пошиба.

В 70-х годах XIX века на месте «Кукушки» стояло длинное 2-этажное строение. И хотя гостиница располагалась в самом центре Пензы, у горожан она пользовалась дурной славой, о чем писали журналисты «Губернских ведомостей»:

«Совершенно основательные жалобы на несоразмерно высокие цены за далеко не удобные и грязные нумера, на беспорядочность прислуги и ботвинью с судаком должны наконец вынудить наших предпринимателей на устройство чего-либо лучшего, соответствующего времени».

Кроме того, в декабре 1880 года в отеле произошли 2 самоубийства. Эти происшествия лишь оттолкнули постояльцев от гостиницы.

Зато в отеле были самые дешевые апартаменты в городе - номер стоил всего 30 копеек. Позднее новый владелец открыл при гостинице ресторан с бильярдной.