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Общество

У зареченки не вышло оспорить штраф за парковку на газоне

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Жительница Заречного получила штраф в 500 рублей за парковку на газоне у дома на улице Ленина. Автовладелица не согласилась с постановлением административной комиссии и обратилась в суд.

Там установили, что 28 июля 2021 года зареченка оставила свой Hyundai Solaris на озелененной территории у дома. Нарушение зафиксировал программно-аппаратный комплекс «Дозор МП». На основании его данных и было выписано постановление о назначении штрафа.

Районный суд вынес решение о законности документа. Не согласившись с этим, женщина подала апелляцию.

На заседании в Пензенском областном суде автоледи пояснила, что, по ее мнению, комплекс «Дозор МП» не относится к специальным техническим средствам, которые имеют функции фото- и видеосъемки, и неясно, функционировал ли комплекс в автоматическом режиме.

Кроме того, женщина сомневалась, что припарковалась на газоне. Она отметила, что это не доказано.

«Суд счел доводы жалобы несостоятельными, поскольку объективно они ничем не подтверждены и опровергаются материалами дела. Согласно паспорту программно-аппаратного комплекса измерения времени и координат с фото- и видеофиксацией «Дозор МП», основной его функцией является автоматическая фотофиксация изображения и полное распознавание государственных регистрационных знаков транспортных средств при нахождении их в размеченной зоне контроля», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Выяснилось также, что прибор прошел проверку 24 мая 2021 года, его показания не вызвали у служителей Фемиды сомнений, как и тот факт, что автомобиль зареченки запечатлен стоящим на газоне.

Жалобу женщины оставили без удовлетворения. Она должна будет уплатить штраф за нарушение правил парковки.

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Гость||

что за расценки 500 руб, за такое 50000 руб штрафовать надо, газон дело святой не для автомусора

Гость||

Что в этот раз выделывания на всех не помогли?

Гость||

Так она заплатит 250. Некоторым будет плевать на эту сумму. Это, как в магазине 5000 за выявленную просрочку. Что магазину плевать на эту сумму, что некоторым водятлам.

Имя: Гость
Комментарий:

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