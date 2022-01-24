У зареченки не вышло оспорить штраф за парковку на газоне

24.01.2022 | 15:33

Жительница Заречного получила штраф в 500 рублей за парковку на газоне у дома на улице Ленина. Автовладелица не согласилась с постановлением административной комиссии и обратилась в суд.

Там установили, что 28 июля 2021 года зареченка оставила свой Hyundai Solaris на озелененной территории у дома. Нарушение зафиксировал программно-аппаратный комплекс «Дозор МП». На основании его данных и было выписано постановление о назначении штрафа.

Районный суд вынес решение о законности документа. Не согласившись с этим, женщина подала апелляцию.

На заседании в Пензенском областном суде автоледи пояснила, что, по ее мнению, комплекс «Дозор МП» не относится к специальным техническим средствам, которые имеют функции фото- и видеосъемки, и неясно, функционировал ли комплекс в автоматическом режиме.

Кроме того, женщина сомневалась, что припарковалась на газоне. Она отметила, что это не доказано.

«Суд счел доводы жалобы несостоятельными, поскольку объективно они ничем не подтверждены и опровергаются материалами дела. Согласно паспорту программно-аппаратного комплекса измерения времени и координат с фото- и видеофиксацией «Дозор МП», основной его функцией является автоматическая фотофиксация изображения и полное распознавание государственных регистрационных знаков транспортных средств при нахождении их в размеченной зоне контроля», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Выяснилось также, что прибор прошел проверку 24 мая 2021 года, его показания не вызвали у служителей Фемиды сомнений, как и тот факт, что автомобиль зареченки запечатлен стоящим на газоне.

Жалобу женщины оставили без удовлетворения. Она должна будет уплатить штраф за нарушение правил парковки.