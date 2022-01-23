Пензенцев предупредили о последствиях неверного лечения COVID

23.01.2022 | 13:45

В связи с подъемом заболеваемости коронавирусом в областном центре медпрофилактики напомнили пензенцам о том, что самолечение опасно для жизни.

Информацию специалисты разместили в Instagram-аккаунте учреждения.

Медики отметили, что, в отличие от ОРВИ, коронавирус необходимо подтвердить тестированием и лечить комбинацией определенных препаратов. Перечень определяет врач.

«Эпидемиологическая ситуация остается сложной, часто врача приходится ждать не один день, но даже эти проблемы требуют соблюдения процедуры диагностики новой коронавирусной инфекции и правил лечения», - говорится в посте.

По словам специалистов, жителям области кажется простым делом вылечить у себя насморк, небольшой подъем температуры. Однако любое самолечение может привести к тяжелым последствиям.

К примеру, нельзя длительно применять сосудосуживающие капли в нос, поскольку это может вызвать раздражение и отек слизистой, хронические головные боли, нарушение сна и повышение артериального давление.

«Любое повышение температуры более двух суток, особенно в сочетании с общей слабостью, снижением артериального давления, одышкой, кашлем или болью в грудной клетке при дыхании, может быть признаком пневмонии, что требует незамедлительного специфического лечения», - рассказали в центре медпрофилактики.

Специалисты подчеркнули: самолечение осложняет последующее лечение, а неадекватное применение различных препаратов при коронавирусе может закончиться осложнениями с молниеносным развитием последствий, привести к смерти.

При любых признаках ОРВИ медики посоветовали обращаться в учреждения здравоохранения и ожидать врача для назначения лечения и исследований.

Ранее стало известно, что в Пензенской области разработали план по развертыванию дополнительных рабочих мест в кол-центрах, центре компетенции по коронавирусу, службе единого номера 122.

С увеличением количества обращений с признаками ОРВИ в регионе усилят амбулаторно-поликлиническое звено. Работу проведут в три этапа.

Сейчас действующий взрослый центр компетенции по ковиду на 16 рабочих мест продолжает функционировать в две смены. Затем дополнительно организуют еще два центра: для взрослых также на 16 мест и для детей - на 12.