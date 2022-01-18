В пятую волну ковида в Пензе хотят создать новые кол-центры

18.01.2022 | 15:54

В Пензенской области в ожидании пятой волны коронавируса разработали план по развертыванию дополнительных рабочих мест в кол-центрах, центре компетенции по ковиду, службе единого номера 122.

«В зависимости от количества звонков в контакт-центры, количества вызовов врачей на дом и регистрации новых случаев ковида мы планируем усиление амбулаторно-поликлинического звена в три этапа», - сообщил зампред правительства - министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев.

Действующий взрослый центр компетенции по ковиду на 16 рабочих мест продолжает функционировать в две смены, дополнительно организуют еще два центра: для взрослых также на 16 мест и для детей - на 12.

«Для оказания неотложной медицинской помощи на дому за счет врачей, узких специалистов и студентов-медиков (ординаторов) будут сформированы дополнительные бригады неотложной медицинской помощи - по 100 бригад во взрослой и детской поликлиниках», - сообщили в ЦУР Пензенской области.