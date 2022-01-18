Общество

В пятую волну ковида в Пензе хотят создать новые кол-центры

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В Пензенской области в ожидании пятой волны коронавируса разработали план по развертыванию дополнительных рабочих мест в кол-центрах, центре компетенции по ковиду, службе единого номера 122.

«В зависимости от количества звонков в контакт-центры, количества вызовов врачей на дом и регистрации новых случаев ковида мы планируем усиление амбулаторно-поликлинического звена в три этапа», - сообщил зампред правительства - министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев.

Действующий взрослый центр компетенции по ковиду на 16 рабочих мест продолжает функционировать в две смены, дополнительно организуют еще два центра: для взрослых также на 16 мест и для детей - на 12.

«Для оказания неотложной медицинской помощи на дому за счет врачей, узких специалистов и студентов-медиков (ординаторов) будут сформированы дополнительные бригады неотложной медицинской помощи - по 100 бригад во взрослой и детской поликлиниках», - сообщили в ЦУР Пензенской области.

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Гость||

Ковид уже 2 года, вместо того чтобы построить нормальную новую больницу для периодов увеличения заражений, они кол-центры наращивают.

Гость||

Так там у них задача не лечить, а создавать видимость лечения, поднимать.больше шумихи, чтоб Москва услышала и подумала:вот это работают пензяки. А лечить это затратно для пензенского минздрава, а пошумел и деньги целы, но.....освоены

Гость||

Сообщил ЦУР?? А это кто?) и почему он сообщает то что должен сообщать минздрав?

Гость||

Когда мощей от ковида завезу?

Гость||

"Ваш звонок очень важен для нас!" *нагло ржущий смайл*

Имя: Гость
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