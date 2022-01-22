Общество

Улицы Пензы чистят от снега 90 спецмашин

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В субботу, 22 января, на улицы Пензы вышло около 90 единиц снегоуборочной техники и 70 рабочих МУП «Пензадормост».

Основные силы сосредоточены на уборке снега автогрейдерами на остановках, пешеходных переходах и перекрестках, въездах и выездах, а также на погрузке и вывозе снега.

Продолжается очистка и обработка противогололедными материалами автомагистралей, пешеходных зон, остановок общественного транспорта.

В работах задействованы специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы». Они приводят в порядок городские скверы и Московскую улицу.

«Силами районных администраций организованы расчистка дорог в районах индивидуальной жилой застройки и контроль за работой управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

А почему ничего нигде не расчищено? На бумаге чистят?

Гость||

Это салярки списано на работу 90 спецмашин. К качеству и количеству очищенных территорий это отношения не имеет.

Гость||

Мотя как председатель ТСЖ эффективно противостоял сугробам и льду. Верно?

Гость||

Дайте Олежке лопату тоже,пусть жирок сбросит немного...

Гость||

А в начале 2000-х их было 300 ед. а почему сейчас на такой громадный город всего 90?

Гость||

Куда делись плавильные станции которые снег растапливали?

Почему Басенко не убирает снег, как Кувайцев по уши в снегу, но сам с лопатой круглые сутки чистил убирал снег?

И ли Басенко это Лузгин с боку?

Гость||

Портсигара отечественных - три. Куртки замшевых - тоже три.

Гость||

Гость писал(a):

Куда делись плавильные станции которые снег растапливали?
а где новостя про топку снега?

Гость||

Стесняюсь спросить, а где ваш город Пенза находится?

Гость||

Снег или не вывозят или вывозят в посадки леса или к водице.

Гость||

14.48, не стесняйся, спрашивай.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.01.2022 14:48|

Стесняюсь спросить, а где ваш город Пенза находится?

местничковое не за висимое СМИ называет городишко Пенза столицей сурского края

Гость||

Мощно работает Олег со своей командой и 90 единицами снегоуборочной техники и 70 рабочими МУП «Пензадормост».

Гость||

А вот 70 рабочих зарплату в месяц каждый хотя бы в 10 раз меньше губернатора получают?

Гость||

И почему области не везет с губернаторами?

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Имя: Гость
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