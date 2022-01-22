Улицы Пензы чистят от снега 90 спецмашин

22.01.2022 | 13:56

В субботу, 22 января, на улицы Пензы вышло около 90 единиц снегоуборочной техники и 70 рабочих МУП «Пензадормост».

Основные силы сосредоточены на уборке снега автогрейдерами на остановках, пешеходных переходах и перекрестках, въездах и выездах, а также на погрузке и вывозе снега.

Продолжается очистка и обработка противогололедными материалами автомагистралей, пешеходных зон, остановок общественного транспорта.

В работах задействованы специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы». Они приводят в порядок городские скверы и Московскую улицу.

«Силами районных администраций организованы расчистка дорог в районах индивидуальной жилой застройки и контроль за работой управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.