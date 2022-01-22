Ученики школы № 78 взялись создать книгу памяти о тружениках тыла

22.01.2022 | 18:30

Многих из тех, кто ковал победу в тылу, уже нет в живых, но об их подвиге помнят и истории в семьях передают из уст в уста. Ученики начального звена школы № 78 рассказали о своих родственниках, трудившихся на колхозных полях и заводах.

«Работа была разная. В летнее время с утра до ночи бабушка была в поле. На коровах сеяли пшеницу, обрабатывали, сами же перемалывали, на току сортировали вручную деревянными лопатами зерно», - рассказала младшеклассница Дина Ляпина.

Марафон событий в рамках регионального проекта «Пенза - город трудовой доблести» набирает обороты. Ученики разных школ готовят различные проекты. В 78-й собирают информацию для создания книги памяти о пензенцах, трудившихся в тылу.

«Работа тяжелая, потому что каждый участник предоставил не просто текстовый материал, но и достал какие-то письма, архивы, фотографии. Некоторые нашли даже видеозаписи», - сообщила педагог-организатор Яна Логинова.

«Когда собирал информацию, много узнал о земляках, о родном городе. Я очень горд своей родней и родиной», - отметил школьник Кирилл Маричук.

Каждый класс готовит свою страницу истории подвига тыловиков и параллельно занимается разработкой дизайна будущей книги.