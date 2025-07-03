История

История Пензы: Руководство города «кошмарили» мошенники

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Лейтенант Шмидт был невероятно популярной фигурой в СССР. В честь него в Пензе назвали одну из улиц, а стараниями Ильфа и Петрова прославились его «дети» (на самом деле у знаменитого моряка был только 1 сын).

В 20-е годы прошлого века в Советском Союзе существовал любопытный вид мошенничества. Как правило, к провинциальным чиновникам приходил человек и представлялся родственником какого-либо известного революционного деятеля. Посетитель рассказывал слезливую историю о том, что его, к примеру, обокрали в поезде, и просил помочь деньгами.

Партийцы, конечно, мгновенно исполняли все пожелания «важного гостя», охотно оказывая материальную помощь, поскольку боялись, что тот может пожаловаться в Москву. Очень часто аферисты представлялись детьми лейтенанта Шмидта. Подобная история описана в романе «Золотой теленок».

Но мошенники выдавали себя не только за сына отважного моряка. В Пензе, например, поймали женщину, которая выдавала себя за дочь Ухтомского. Помимо этого, задерживали псевдородственников Володарского и Свердлова.

А настоящий сын лейтенанта Шмидта не пошел по стопам своего отца и воевал на стороне Белой гвардии. Его судьба сложилась трагически. В 1921 году под нажимом Красной армии он эвакуировался в Турцию, а затем и в Европу. Евгений Шмидт пережил Вторую мировую войну и скончался в полной нищете в 62 года.

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