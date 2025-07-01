История Пензы: Заезжие юмористы высмеивали городские коммунальные проблемы

01.07.2025 | 07:23

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В последнее десятилетие популярны юмористические выступления в жанре стендап. Такие же представления проходили еще при советской власти. Своеобразный юмористический клуб работал на Московской, 49. Этот дом стоял позади строения по адресу Московская, 39.

Здание снесли в эпоху брежневского застоя, но когда-то это был один из популярнейших развлекательных центров. В 20-е годы прошлого века тут работал ресторан «Жигули». Внутри размещалась небольшая сцена, на которой и выступали юмористы.

Иногда руководство заведения приглашало иногородних артистов. Так, в октябре 1924-го в Пензе прошел концерт известного в те времена комика Николая Жарова. Чтобы понять, как выглядели выступления сатириков, достаточно вспомнить Бубу Касторского из фильма «Неуловимые мстители».

Юморист Жаров точно так же пел и иногда отпускал колкости на злобу дня. Сегодня их шутки покажутся несмешными, но тогда какой-нибудь каламбур про то, как чванливые белогвардейцы приглашают дам только на белый танец, вызывал хохот.

Не забывали артисты пройтись сатирой и по Пензе. «Я у вас в городе впервые, и мне очень понравился ваш водопад. Как какой? - наигранно удивлялся Жаров. - Тот, что во время дождей с Московской течет».

Помимо концертов юмористов, в здании на Московской, 49, показывали балетные спектакли, проходили музыкальные представления и многое другое. Вход в ресторан «Жигули» был бесплатным.