История

История Пензы: Заезжие юмористы высмеивали городские коммунальные проблемы

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В последнее десятилетие популярны юмористические выступления в жанре стендап. Такие же представления проходили еще при советской власти. Своеобразный юмористический клуб работал на Московской, 49. Этот дом стоял позади строения по адресу Московская, 39.

Здание снесли в эпоху брежневского застоя, но когда-то это был один из популярнейших развлекательных центров. В 20-е годы прошлого века тут работал ресторан «Жигули». Внутри размещалась небольшая сцена, на которой и выступали юмористы.

Иногда руководство заведения приглашало иногородних артистов. Так, в октябре 1924-го в Пензе прошел концерт известного в те времена комика Николая Жарова. Чтобы понять, как выглядели выступления сатириков, достаточно вспомнить Бубу Касторского из фильма «Неуловимые мстители».

Юморист Жаров точно так же пел и иногда отпускал колкости на злобу дня. Сегодня их шутки покажутся несмешными, но тогда какой-нибудь каламбур про то, как чванливые белогвардейцы приглашают дам только на белый танец, вызывал хохот.

Не забывали артисты пройтись сатирой и по Пензе. «Я у вас в городе впервые, и мне очень понравился ваш водопад. Как какой? - наигранно удивлялся Жаров. - Тот, что во время дождей с Московской течет».

Помимо концертов юмористов, в здании на Московской, 49, показывали балетные спектакли, проходили музыкальные представления и многое другое. Вход в ресторан «Жигули» был бесплатным.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте