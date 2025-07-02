История Пензы: Городская улица названа в честь супруги известного революционера

02.07.2025 | 07:28

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В годы советской власти новым кварталам присваивались не только имена революционеров, но и их жен. Например, в Заводском районе есть улица Надежды Крупской.

Супруга Ленина родилась в обедневшей дворянской семье. С золотой медалью закончила гимназию и поступила на Бестужевские курсы, где проучилась всего 1 год. За это время Крупская успела вступить в марксистский кружок, и вскоре ее арестовали.

На фотографиях мы привыкли видеть Надежду Константиновну женщиной, склонной к полноте. Однако в молодости жена Ленина была худенькой и весьма симпатичной. Внешность девушки никак не вяжется с образом пламенной революционерки.

«Привлекалась по делу о преступном сообществе «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», - писал про нее следователь, - была посредницей между рабочими и руководством партии».

Заключение Надежда Константиновна отбывала в селе Шушенском. Там же она обвенчалась со своим давним ухажером Владимиром Лениным. Кстати, по воспоминаниям соратников Ильича, готовить Крупская не умела. На обед она постоянно жарила яичницу из 4 яиц.

Именем Надежды Константиновны названа не только улица. Ее фамилию носил первый в городе родильный дом и несколько колхозов Пензенской области.