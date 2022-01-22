Общество

Пензенским школьникам рассказали о трудовой доблести города

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Сотрудники городской библиотеки № 1 провели экскурсию у стелы трудовой доблести. Одними из первых слушателей стали семиклассники пензенской гимназии № 42.

«Наша библиотека подготовила экскурсию «Пенза - город трудовой доблести». Тема очень востребованная. Еще когда статус нам не был присвоен, школы спрашивали, мы проводили мероприятия на эту тему», - сообщила заведующая городской библиотекой № 1 им. В. О. Ключевского Наталья Старостина.

Как только в парке Победы открыли стелу, подобные встречи решили проводить там. Экскурсия рассчитана на 45 минут, и этого времени вполне достаточно, чтобы в сознании школьников крепко утвердились факты о подвиге их земляков в тылу.

«Я узнал, что в Пензе было много предприятий, где производились орудия, одежда для военных. Если честно, я не знал, что наш город награжден медалью трудовой доблести», - рассказал ученик гимназии № 42 Никита Вахидов.

«Я узнал, что надпись «А мы из Пензы» сделали два брата, которые встретились», - добавил ученик гимназии № 42 Егор Ефимов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

А как "поживает" стела героям ВОВ и Труда на Советской площади? Жива ещё?

Гость||

Скоро потвердим это гордое звание.Враг будет разбит! Победа будет за нами!

Гость||

А где станки с ЗИФа???

Гость||

«Я узнал, что в Пензе БЫЛО много предприятий..." Ключевое слово - "было".

Гость||

Школьникам рассказали, что стало с предприятиями?

Гость||

18:47

Ну ты чё, мужик!

Пожалей детскую психику! Мы сами-то в шоке.

Гость||

Нас пугают конфликтом с НАТО а где заводы чтобы победу ковать? Где колхозы чтобо накормить воинов?

Гость||

А про нового героя труда Миллера не рассказали?

Имя: Гость
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