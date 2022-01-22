Пензенским школьникам рассказали о трудовой доблести города

22.01.2022 | 17:00

Сотрудники городской библиотеки № 1 провели экскурсию у стелы трудовой доблести. Одними из первых слушателей стали семиклассники пензенской гимназии № 42.

«Наша библиотека подготовила экскурсию «Пенза - город трудовой доблести». Тема очень востребованная. Еще когда статус нам не был присвоен, школы спрашивали, мы проводили мероприятия на эту тему», - сообщила заведующая городской библиотекой № 1 им. В. О. Ключевского Наталья Старостина.

Как только в парке Победы открыли стелу, подобные встречи решили проводить там. Экскурсия рассчитана на 45 минут, и этого времени вполне достаточно, чтобы в сознании школьников крепко утвердились факты о подвиге их земляков в тылу.

«Я узнал, что в Пензе было много предприятий, где производились орудия, одежда для военных. Если честно, я не знал, что наш город награжден медалью трудовой доблести», - рассказал ученик гимназии № 42 Никита Вахидов.

«Я узнал, что надпись «А мы из Пензы» сделали два брата, которые встретились», - добавил ученик гимназии № 42 Егор Ефимов.