В Пензе открыли обновленную стелу в честь работников ЗИФ

01.05.2025 | 19:06

В Пензе в четверг, 1 мая, торжественно открыли обновленную стелу в честь работников ЗИФ - участников Великой Отечественной войны.

На церемонии, прошедшей рядом со зданием бывшего заводоуправления, присутствовали ветераны предприятия, представители власти и активисты.

«ЗИФ был флагманом пензенской оборонной промышленности. Каждая 4-я мина, снаряд, авиабомба были оснащены его взрывателями. От предприятия на фронт отправилось более 5 000 человек», - отметил глава Пензы Олег Денисов в своих аккаунтах в соцсетях.

На стеле установлены стеклянные таблички с именами сотрудников, погибших на войне. Список будут дополнять по мере поступления новой информации.

Рядом с памятным знаком расположены 2 гаубицы. Одна раньше стояла на территории завода, другая - около музея ЗИФ.

О том, что взамен старой стелы, не подлежащей восстановлению, появится новая, копирующая ее, стало известно в марте. Изначально предполагалось, что мемориал откроют ко Дню Победы. Однако потом срок сдвинулся на более ранний.