Надписи на стеле «Слава героям» пообещали восстановить к 9 мая

27.04.2025 | 11:50

В Пензе стеле «Слава героям», установленной возле Архиерейского дома, вновь требуется восстановление. Буквы в некоторых надписях отсутствуют.

О ремонте мемориала на странице губернатора во «ВКонтакте» попросил житель Пензы. «Несколько букв в фамилиях героев отвалились, торец стелы обшарпан. Месяц назад писал администрации по этому поводу, но реакции ноль. До Дня Победы остается все меньше времени, необходимо в срочном порядке отремонтировать стелу», - обратился к властям мужчина.

Ему ответил представитель управления ЖКХ города.

«Уполномоченной организации сообщили о необходимости восстановить буквы в фамилиях на стеле «Слава героям», расположенной в сквере у Соборной площади. Работы планируют завершить к 9 мая», - сообщил он.

Буквы в фамилиях героев на стеле пропадают нередко, специалисты вынуждены раз за разом восстанавливать их. В 2023-м надписи повредили хулиганы. Тогда заговорили о том, чтобы начать видеонаблюдение за мемориалом.