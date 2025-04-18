Назван новый срок открытия стелы работникам ЗИФ

18.04.2025 | 19:01

Обновленную стелу работникам ЗИФ, участвовавшим в Великой Отечественной войне, откроют 1 мая. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов.

«Работы по восстановлению памятного знака - на финишной прямой. Подрядчик приступает к его облицовке и установке стеклянных табличек с именами героев. По обе стороны от стелы разместим две гаубицы. Их сейчас приводят в надлежащее состояние сотрудники МБУ «Пензавтодор», - написал он в своем телеграм-канале.

Прилегающая территория уже заасфальтирована, благоустройство зеленой зоны продолжается.

О том, что взамен старой стелы, не подлежащей восстановлению, появится новая, копирующая ее, стало известно в марте. Памятный знак решили разместить рядом со зданием бывшего заводоуправления вместе с гаубицами, одна из которых располагалась на территории завода, другая - около музея ЗИФ.

Изначально предполагалось, что мемориал откроют ко Дню Победы. Однако теперь срок сдвинулся на более ранний.

В Праздник Весны и Труда всех, кто желает присоединиться к открытию стелы, приглашают к 11:00.