Общество

В Пензе чистят снег в центре, Терновке, на Маяке и Стреле

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21 января в Пензе объявлена очередная санитарная пятница. Работники управляющих компаний должны расчистить дворы, ликвидировать сосульки и наледи с крыш.

На помощь коммунальщикам выйдут сотрудники бюджетных организаций, студенты вузов и учреждений среднего профессионального образования.

МУП «Пензадормост» направил бригады на ручную расчистку тротуаров, пешеходных переходов, мостиков, лестничных сходов на улицах Лермонтова, Чехова, Октябрьской, Плеханова, Бакунина, Фабричной, Терновского, Суворова, на путепроводах по улицам Луначарского, Толстого, 8 Марта, Баумана, на мостах на улицах Свердлова и Терновского.

Продолжится уборка дорог, расчистка автогрейдерами снега на остановках, пешеходных переходах и перекрестках, въездах и выездах, вывоз снежных масс.

«На линию в день выйдет 93 единицы спецтехники. В мероприятиях будет задействовано 99 дорожных рабочих. МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» подключит к работам по уборке общественных пространств 133 сотрудника и 30 единиц техники», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Несмотря на усилия коммунальщиков, пензенцы продолжают жаловаться, что тротуары превратились в «козьи тропы» и по ним невозможно пройти, особенно с детьми.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

На помощь коммунальщикам выйдут сотрудники бюджетных организаций, студенты вузов и учреждений среднего профессионального образования.
То есть бюджетники, вместо того чтобы заниматься своей работой, за которую они зарплату из бюджета получают, будут заниматься уборкой снега, которая явно стоит дешевле.

Гость||

А где обещанная мчс метель?

Гость||

где обещанная мчс метель?

----

Неворотова разогнала руками.

Имя: Гость
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