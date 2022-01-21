Пензячка: Путь с ребенком по снегу напоминает бег с препятствиями

21.01.2022 | 11:46

В пятницу, 21 января, в группе «Черный список Пенза» соцсети «ВКонтакте» появился пост молодой жительницы Пензы.

«Накипело....Уважаемые дорожные службы города Пенза, почистите, пожалуйста, тротуары города! Да, я все понимаю, загруженность большая. Снег идет уже вторую неделю. Но хотя бы раз в 2-3 дня каждый тротуар можно пройти? Фото Окружной, самое начало. Путь с ребенком по этой дорожке напоминает бег с препятствиями, хорошо хоть, сапоги по колено!» - написала пензячка.

Она опубликовала видео, на котором вместе с маленьким ребенком вынуждена передвигаться по колено в снегу, так как два человека на узенькой тропинке, проложенной прохожими, не умещаются.

«Пенза - отличное место для квеста «доберись до места назначения и не покалечься», - отозвался один из комментаторов.

В тот же день в редакцию портала PenzaInform.ru обратился горожанин, ставший свидетелем аналогичной сцены. Он запечатлел, как по узкой тропинке между сугробами с трудом пробирается ребенок лет девяти, а за ним - женщина. В конце концов мальчик спотыкается и падает.

«Здравствуйте. Хочу обратиться к вам с просьбой. Помогите достучаться до властей. Территория у детской спортивной школы «Витязь» (ул. Пролетарская, 53. - Прим. ред.). Невозможно пройти, дети падают. Зато у администрации - чистота и красота. Мне небезразлична судьба детей, которые туда ходят, в том числе и мой ребенок. Помогите, пожалуйста!» - написал читатель портала.

Жалобы на нечищеные тротуары поступают в редакцию и публикуются в соцсетях ежедневно. Пензенцы пишут о «козьих тропах» в разных районах города: на улицах Терешковой, Энгельса, Батайской, на проспекте Строителей. Пензенцы, недовольные качеством уборки снега, называют отношение властей и коммунальных служб пофигизмом.

Фото № 1, видео - vk.com/black_pnz