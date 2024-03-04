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Глас народа

Пензячка сообщила об осквернении могилы на Восточном кладбище

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Жительница Пензы усомнилась в наличии совести у администрации Восточного кладбища. Такие мысли у нее появились после того, как она увидела состояние могилы собственного деда.

Пензячка сообщила об осквернении могилы на Восточном кладбище

В субботу, 2 марта, мама пензячки поехала на кладбище навестить место упокоения своего отца и была поражена: на угол могилы свалили собранный снег.

«Во-первых, это осквернение памяти нашего любимого человека! Во-вторых, это деньги: кто будет нам это (оградка, стол, лавка, памятник) восстанавливать? Администрация Чемодановского кладбища, у вас вообще совесть есть?» - возмутилась внучка умершего.

Она отметила, что напротив есть место, куда летом собирают сухую траву и прочий мусор. Для снега эта площадка по непонятным причинам не подошла. «Соседняя могила вообще полностью завалена снегом!» - добавила пензячка.

На сообщение женщины, опубликованное в группе PenzaInform.ru в соцсети «ВКонтакте», откликнулись десятки человек. «Это же уголовное дело прям в открытом виде», «Ужас», «Зато, когда запреты для въезда на кладбище, обвиняли нас, посетителей, которые приезжали на машинах. Ага, приехала я на своей машине и давай ее же уродовать об ограды. Чушь какая. Вот эта служба и пусть восстанавливает все крайние могилы. Вот где вандалы», «Заявление напишите об умышленной порче имущества», - высказались люди.

Отреагировало и Управление ЖКХ г. Пензы, отправив женщину звонить в МБУ «Служба городских кладбищ»: «Содержание Восточного кладбища выполняет МБУ «Служба городских кладбищ». По вопросу благоустройства и содержания территории кладбища, пожалуйста, обратитесь в МБУ «Служба городских кладбищ» по адресу: г. Пенза, ул. Карпинского, 187, телефон 52-01-44».

Горожан такой совет покоробил: «Вот вы возьмите и отреагируйте на ситуацию!!! Как орган города Пензы!», «Управление ЖКХ города Пензы, как же вы задолбали пинать жителей города... Берите и делайте. Созванивайтесь с ними, возбуждайте уголовное дело об осквернении могил и *** (наказывайте. - Прим. ред.) своих подчиненных, а жителю потом отчитайтесь о проделанной работе и извинитесь».

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