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Из жизни

Мусор на Олимпийской аллее удивил уборщиков

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В среду, 10 апреля, в Пензе сотрудники парка имени В. Г. Белинского вышли на уборку лесополосы, прилегающей к Олимпийской аллее. Позже в своем телеграм-канале они опубликовали топ-7 «сюрпризов», которые их удивили.

Мусор на Олимпийской аллее удивил уборщиков

Уборка территории заняла у сотрудников два часа. В лесу они собрали 35 мешков бутылок, бытового мусора, пластиковых пакетов.

Мусор на Олимпийской аллее удивил уборщиков

Поразили работников следующие выброшенные вещи:

- матрас (1 шт);

- поролоновые сиденья от «Лады-Калины» (3 шт);

- набор чехлов на сиденья для «Лады-Калины» (3 шт);

- аквариум (1 шт);

- ковер (1 шт);

- женская обувь различного фасона и предназначения (2 мешка);

- куртка (3 шт).

Мусор на Олимпийской аллее удивил уборщиков

Сотрудники парка поблагодарили пензенцев, которые берегут природу и заботятся об экологии и чистоте зеленых зон, а мусор доносят до контейнера.

Мусор на Олимпийской аллее удивил уборщиков

Ранее сообщалось, что в Пензе проходит месячник по благоустройству. Он завершится 20 апреля. На ту же дату назначен общегородской субботник.

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Источник — фото канала «Парк Белинского»
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