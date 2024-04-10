Мусор на Олимпийской аллее удивил уборщиков

В среду, 10 апреля, в Пензе сотрудники парка имени В. Г. Белинского вышли на уборку лесополосы, прилегающей к Олимпийской аллее. Позже в своем телеграм-канале они опубликовали топ-7 «сюрпризов», которые их удивили.
Уборка территории заняла у сотрудников два часа. В лесу они собрали 35 мешков бутылок, бытового мусора, пластиковых пакетов.
Поразили работников следующие выброшенные вещи:
- матрас (1 шт);
- поролоновые сиденья от «Лады-Калины» (3 шт);
- набор чехлов на сиденья для «Лады-Калины» (3 шт);
- аквариум (1 шт);
- ковер (1 шт);
- женская обувь различного фасона и предназначения (2 мешка);
- куртка (3 шт).
Сотрудники парка поблагодарили пензенцев, которые берегут природу и заботятся об экологии и чистоте зеленых зон, а мусор доносят до контейнера.
Ранее сообщалось, что в Пензе проходит месячник по благоустройству. Он завершится 20 апреля. На ту же дату назначен общегородской субботник.
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