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Общество

Синоптики пообещали пензенцам продолжение снегопада

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Снегопад, пришедший в Пензенскую область в субботу, 9 марта, продолжится и в воскресенье, 10-го числа.

По данным гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода. Умеренный ветер будет дуть с северо-запада.

Ночью термометр покажет -13...-15 градусов. Днем воздух потеплеет до -4...-6.

По информации ГУ МЧС по Пензенской области, опасных и неблагоприятных природных явлений не прогнозируется.

10 марта в народном календаре - Порфирий Поздний. В старину предполагали, что после этого дня возможны заморозки, и говорили: на Порфирия ранняя весна ничего не стоит, а поздняя обманет.

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