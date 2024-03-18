В Пензе стартовал месячник по благоустройству

18.03.2024 | 19:10

В понедельник, 18 марта, в Пензе начался месячник по благоустройству. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Басенко. Областной центр приведут в порядок после зимы.

Районные администрации должны будут еженедельно проводить санитарные пятницы, очищая территории от сухостоя и мусора.

Сотрудники управления ЖКХ города займутся уборкой парков и скверов, воинских захоронений, кладбищ. Им поручено усилить контроль за своевременным ремонтом дорог в местах разрытий.

«Также - отремонтировать и покрасить остановочные павильоны, установить урны в соответствии с требованиями правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе, проводить мероприятия по высадке зеленых насаждений», - перечислили в пресс-службе мэрии.

Управляющим компаниям рекомендовали привести в порядок дворы, убрать и вывезти бытовые отходы, отремонтировать малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки.

Сотрудники организаций и предприятий тоже должны подключиться к месячнику. Они очистят от грязи фасады, цоколи, водосточные трубы, ограждения, уберут мусор с прилегающих территорий.

Как обычно, месячник по благоустройству завершится общегородским субботником. Он назначен на 20 апреля.