В Пензенской области продлят месячник по благоустройству

12.04.2024 | 15:41

Месячник по благоустройству, который стартовал в Пензенской области 18 марта и должен был завершиться 20 апреля, продлят.

Поручение дал губернатор Олег Мельниченко, недовольный темпами уборки. Кроме того, он предложил возобновить традицию проведения санитарных пятниц, чтобы поддерживать чистоту.

В рамках месячника прежде всего необходимо привести в порядок Пензу - центр и окраины. Собственников недостроев, огражденных ржавыми косыми заборами, будут штрафовать.

Также нужно заняться территориями у железных дорог и трасс, где полосы для отвода воды завалены мусором.

Максимум работ должны успеть провести до общегородского субботника, назначенного на 20 апреля.

Ранее управляющим компаниям в Пензе рекомендовали привести в порядок дворы, убрать и вывезти бытовые отходы, отремонтировать малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки.

Районные администрации должны расчищать территории от сухостоя и мусора, а сотрудники управления ЖКХ города - заниматься парками и скверами, воинскими захоронениями, кладбищами.