Сетевое издание|18+|Пятница|12 апр 2024|19:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области продлят месячник по благоустройству

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Месячник по благоустройству, который стартовал в Пензенской области 18 марта и должен был завершиться 20 апреля, продлят.

Поручение дал губернатор Олег Мельниченко, недовольный темпами уборки. Кроме того, он предложил возобновить традицию проведения санитарных пятниц, чтобы поддерживать чистоту.

В рамках месячника прежде всего необходимо привести в порядок Пензу - центр и окраины. Собственников недостроев, огражденных ржавыми косыми заборами, будут штрафовать.

Также нужно заняться территориями у железных дорог и трасс, где полосы для отвода воды завалены мусором.

Максимум работ должны успеть провести до общегородского субботника, назначенного на 20 апреля.

Ранее управляющим компаниям в Пензе рекомендовали привести в порядок дворы, убрать и вывезти бытовые отходы, отремонтировать малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки.

Районные администрации должны расчищать территории от сухостоя и мусора, а сотрудники управления ЖКХ города - заниматься парками и скверами, воинскими захоронениями, кладбищами.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте