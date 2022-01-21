В 2021 году от отравления алкоголем погибли 258 жителей области

21.01.2022 | 17:56

В 2021 году в Пензенской области выявлено 577 случаев острого отравления спиртсодержащей продукцией, 258 из них - с летальным исходом. Данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

По сравнению с 2020 годом количество отравлений снизилось на 5,1%, но число смертельных увеличилось на 4,0%.

Алкоголем отравились 491 мужчина (из них умерло 223) и 86 женщин (скончалось 35). Среди подростков 15-17 лет зафиксировано 12 случаев острого отравления (в 2020-м - 17). В Сосновоборском районе 10 февраля 2021 года зарегистрировано смертельное отравление метанолом 10-летней девочки.

В возрастной структуре острых отравлений со смертельным исходом преобладает группа 60 лет и старше, на 2-м месте - 40-59 лет, на 3-м - 26-39 лет.

Что касается социального статуса отравившихся, то, как и в 2020 году, на 1-м месте находятся безработные (они же преобладают среди умерших), на 2-м - работающее население (по количеству отравившихся) и пенсионеры (по количеству умерших). На 3-м месте, наоборот, по числу отравившихся преобладают пенсионеры, умерших - работающие.

Территориально отравления алкоголем с превышением среднеобластного показателя на 100 тысяч населения зафиксированы в шести административных образованиях: Пенза (64,67), Иссинский район (55,6), Малосердобинский (49,75), Никольский (45,99), Сосновоборский (49,86), Шемышейский (45,37).