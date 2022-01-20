Пензенцы проверили здоровье и бесплатно поплавали в бассейне

20.01.2022 | 20:25

В рамках реализации регионального межведомственного проекта «Жить активно - здорово» каждый четверг в разных бассейнах города проводят сеансы на водных дорожках. Перед тем как погрузиться в воду, участникам акции предлагают пройти две площадки. На первой встречают люди в белых халатах.

«Проводим исследования факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний и такие исследования, как измерение артериального давления, определение индекса массы тела, проводим экспресс-тестирование на глюкозу и холестерин в крови», - рассказала врач по медицинской профилактике Татьяна Батракова.

На второй площадке пензенцы могут попробовать свои силы в сдаче норм ГТО.

«Тут, наверное, преодоление себя. Это всегда помогает, и борьбе с болезнями - тоже», - отметила жительница Пензы Зинаида Лошкарева.

Валентина Боброва за здоровьем следит ежедневно. Помимо систематических визитов к специалистам в поликлинику, она еще и является приверженцем активного образа жизни.

«Стараюсь вышагивать 10 000 шагов, с палками, без палок, при хорошей погоде. В бассейн хожу, плаваю два раза в неделю зимой и летом», - поделилась Валентина Боброва.

Никто не ставит цель проплыть кролем или брассом километр или два. Главное - движение, пусть даже неспешное, но столь необходимое человеку.