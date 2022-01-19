До 175 тыс. рублей за сделку: реальный опыт работы проекта TRZH.PRO

19.01.2022 | 15:21

Проект TRZH.PRO дает возможность зарабатывать в сфере недвижимости, не будучи профессиональным риелтором. Это дополнительный источник дохода, не требующий смены работы.

Участнику всего лишь нужно порекомендовать квартиру своим знакомым и получить за это вознаграждение.

Деньги выплачиваются за каждого рекомендуемого клиента, который приобретает квартиру в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия». Проект TRZH.PRO не требует каких-либо дополнительных вложений. Предлагать людям комфортное жилье в современном ЖК очень приятно, но еще лучше - получить гарантированный процент со сделки.

Участником проекта может стать каждый. Для этого нужно:

- пройти несложную регистрацию на портале TRZH.PRO;

- порекомендовать квартиры знакомым;

- подать заявку на визит и привести клиента в офис ЖК «Арбековская застава» или «Лугометрия», где менеджеры оформят сделку.

Последний шаг - получить 1,5% от суммы сделки после того, как клиент произведет оплату. За одну сделку можно получить до 175 000 рублей.

«Да, это правда работает. В моем случае двое моих знакомых выбрали квартиры по соседству. Помимо материального вознаграждения, я получил двух прекрасных соседей, с которыми познакомился еще до того, как приобрел жилье в «Лугометрии».

Оформление выплаты происходит официально, прозрачно и чисто - это очень важно в наше время. Зачисление денежных средств на мой счет прошло после оформления документов на недвижимость моих будущих соседей. Очень удобно, что сопровождением сделок полностью занимались специалисты отдела продаж», - рассказал пензенец Михаил Алексеевич К.

Как сообщила руководитель проекта TRZH.PRO Ольга Михайлова, за 2021 год участникам выплатили 3 млн 970 тыс. рублей.

«Мы увидели живой интерес к проекту и в 2022 году выходим на новый уровень взаимодействия. Один из трендов наступившего года - рост числа дистанционных способов работы. Сейчас мы начинаем сотрудничество с блогерами и знакомим широкую аудиторию с проектом TRZH.PRO. Проект растет. В 2022 году планируется выплатить вознаграждение на общую сумму 30 млн рублей, а число участников проекта составит более 2 000 человек. Успейте стать частью команды!» - добавила она.

В отличие от «пирамид» сетевого маркетинга от участников проекта не требуют никаких инвестиций, они получают реальное вознаграждение, не затрачивая собственных средств. Можно зарабатывать без отрыва от основной работы, занимаясь спортом, во время отдыха или путешествий.

Рекомендовать квартиры в ЖК «Арбековская застава» и «Лугометрия» поможет информация о действующих акциях и выгодных условиях приобретения жилья, которая размещается в официальном Telegram-канале проекта.

Адреса офисов продаж: ЖК «Арбековская застава» - улица 65-летия Победы, 29; ЖК «Лугометрия» - улица Ульяновская, 91а. Телефон +7 (8412) 28-28-04.