Агроаналитика позволила «Русмолко» улучшить производственные процессы

19.01.2022 | 12:56

В «Русской молочной компании», входящей в топ-3 крупнейших производителей молока в России, удалось улучшить производственные процессы. В этом «Русмолко» помог собственный аналитический центр.

На 60% снизилось число нарушений при доении, на 90% - при выполнении полевых работ, на 80% - при транспортировке зерна и зеленой массы.

Аналитический центр создали для контроля и улучшения процессов молочного животноводства, растениеводства, логистики. За год специалистам удалось осуществить несколько проектов.

Так, в отделе логистики наладили аналитику выдаваемого бензовозами компании топлива, что привело к экономии нескольких тысяч литров. Теперь фактический расход можно отследить в онлайн-режиме, сравнить расход с количеством, отраженным в системе бухгалтерского учета.

В животноводческом направлении «Русмолко», благодаря разработанному инструменту, контролируется своевременный обход секций позднего сухостоя для оценки выполнения обязанностей персонала, ответственного за предродовое состояние животных.

Специалисты также реализовали проект, позволяющий контролировать своевременность и регулярность процесса продвигания кормов на кормовом столе. Нововведение привело к экономии более 5 млн рублей.

В минувшем году внедрена система дистанционного контроля сельхозугодий, автоматизирован анализ производственных показателей, попавших в информационную базу. Теперь нарушения и отклонения в растениеводческом направлении «Русмолко» своевременно выявляются и предотвращаются, что положительно влияет на экономическое развитие компании.

Аналитический центр «Русмолко» использует собственные разработки компании, интегрированные в производственные процессы. Создана информационная база для сбора, обработки и анализа данных из автоматизированных производственных систем.

В наступившем году компания продолжит активно развивать аналитический центр. Планируется внедрение системы анализа рабочего времени персонала на животноводческих комплексах, автоматизированного распознавания прицепного оборудования, интеграции данных из системы дистанционного контроля сельхозугодий в информационную базу и их дальнейшая аналитика.