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Общество

В Пензе онкологи будут определять степень опасности родинок по фото

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В Пензенской области возобновляется проект «Здоровая кожа». Его реализует областной онкологический клинический диспансер с апреля 2023 года.

Цель проекта - выявить рак кожи, в том числе меланому, на ранних стадиях.

«Меланома - это самая агрессивная из всех известных на сегодняшний день форм рака. Эта опухоль быстро дает метастазы, даже при очень маленьких размерах. После выявления метастаз меланому считают практически неизлечимой», - предупредила онколог Виктория Гаврилова.

Тем не менее, по ее словам, при раннем выявлении заболевания выживаемость составляет 90-95%.

Чтобы определить качество новообразования, пензенцам предлагается пройти дистанционный тест. Для этого необходимо заполнить форму по ссылке. Затем направить на почту onko.dispanser58@mail.ru фото хорошего качества с линейкой около образования, указав свои фамилию, имя и отчество.

«Специалисты в обратном сообщении дадут рекомендации и выставят диагноз, а при подозрении на опухолевый процесс пригласят на очный прием к онкологу», - пояснили в Минздраве Пензенской области.

Ранее стало известно, что желающие могут пройти комплексное обследование на площадке центра здоровья - сделать дерматоскопию и получить консультацию онколога. Акция проводится по пятницам 7, 14, 21, 28 февраля; 7, 14, 21, 28 марта с 12:00 до 15:00 на 2-м этаже здания Пензенского автовокзала (ул. Луначарского, 1а).

Кроме того, каждую пятницу можно проверить состояние кожи и груди в областном онкодиспансере. Для записи на прием нужно позвонить по телефону 8(937) 422-64-54 в будние дни с 13:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис.

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