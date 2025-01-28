Более 81 000 жителей региона подготовили к санитарной обороне

28.01.2025 | 14:31

В Пензенской области более 81 000 человек (24% от плана) стали участниками проекта «Готов к санитарной обороне». Об этом первый замминистра здравоохранения Марина Воробьева рассказала во вторник, 28 января, на брифинге в правительстве.

О планах по организации в регионе массового обучения населения навыкам оказания первой помощи стало известно прошлой осенью, проект действует с сентября. Его цель - снижение смертности населения от внешних причин (ЧС, химическая атака, ДТП, взрыв газа, внезапная потеря сознания в общественном месте и др.).

Было решено назначить на предприятиях и в организациях ответственных за это направление сотрудников, которые пройдут соответствующее обучение и станут инструкторами первой медицинской помощи. На сегодняшний день подготовку прошли 200 специалистов. Занятия для них проводятся на базе медицинского института за счет областного бюджета.

Для обучения населения в регионе создали 73 площадки на базе школ, ФОКов, в том числе 23 - в Пензе. Курс длится 3,5 часа.

Желающим получить знания предварительно следует записаться по телефону 122 (добавочный 7).

По планам, до 1 июня 2025 года в Пензенской области новые навыки освоят как минимум 335 520 человек. Это 50% всех трудоспособных жителей региона.