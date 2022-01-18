Общество

В Заречном разработают план на случай волны омикрона

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В администрации Заречного обсудили ситуацию с заражениями коронавирусом. Начальник отдела эпиднадзора РУ № 59 ФМБА России Мария Лукьянова отметила, что в закрытом городе становится больше инфицированных.

Так, за минувшую неделю выявили 39 новых случаев опасного вируса, что в 2,1 раза больше, чем на предыдущей.

«В связи с этим глава Заречного Олег Климанов распорядился разработать план на случай негативного развития ситуации: оптимизировать работу call-центра, предусмотреть возобновление работы волонтеров и прочие моменты», - сообщили в администрации ЗАТО.

Также Климанов поручил держать на контроле заболеваемость и принять все меры по недопущению распространения коронавируса.

В настоящий момент в закрытом городе действует лишь одна красная зона - она развернута в МСЧ-59. По данным на 16 января, число активных случаев COVID равнялось 76. 24 заразившихся зареченца лечились в стационаре, 45 получали амбулаторную помощь, 7 находились в медучреждениях Пензы.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса составляло 11 309. Выздоровело 11 233 горожанина, инфекция унесла жизни 120.

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Гость||

В налоговую не дозвониться сервир сломался и его не чинят, плохо улицы чистят, автобусы ужасные, а для них главное теперь омикрон)))... Других забот нет!!!

Гость||

Школы закрывают сначала на ремонт, а потом заявляют внаглую: мы посчитали ремонт не рентабельным.

Школа уже не социально значимый объект в Заречном для главы?

Гость||

Уводят мысли людей от реальных проблем. Из-за банальных соплей панику раздули.

Гость||

Гость писал(a):

а для них главное теперь омикрон)))... Других забот нет!!!
да у них страшилки и пугалки на первом месте а хозяйственные насущие вопросы как хошь решай

Гость||

Когда улицы нормально чистит будут? управляйки дворы вообще не убирают!

Гость||

Там врачи дубовые, какой план?

Гость||

Проезд до Пензы почти полтос, а автобусы натуральные душегубки, там так воняет выхлопом, даже не смотря на продуваемость ввовсе щели, что можно задохнуться , как в газовой камере! И менять все эти дровищи, которые раз в час ходят, этот жучила и не собирается, зато у него план, дурдом!

Имя: Гость
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