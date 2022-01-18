В Заречном разработают план на случай волны омикрона

В администрации Заречного обсудили ситуацию с заражениями коронавирусом. Начальник отдела эпиднадзора РУ № 59 ФМБА России Мария Лукьянова отметила, что в закрытом городе становится больше инфицированных.
Так, за минувшую неделю выявили 39 новых случаев опасного вируса, что в 2,1 раза больше, чем на предыдущей.
«В связи с этим глава Заречного Олег Климанов распорядился разработать план на случай негативного развития ситуации: оптимизировать работу call-центра, предусмотреть возобновление работы волонтеров и прочие моменты», - сообщили в администрации ЗАТО.
Также Климанов поручил держать на контроле заболеваемость и принять все меры по недопущению распространения коронавируса.
В настоящий момент в закрытом городе действует лишь одна красная зона - она развернута в МСЧ-59. По данным на 16 января, число активных случаев COVID равнялось 76. 24 заразившихся зареченца лечились в стационаре, 45 получали амбулаторную помощь, 7 находились в медучреждениях Пензы.
Общее количество подтвержденных случаев коронавируса составляло 11 309. Выздоровело 11 233 горожанина, инфекция унесла жизни 120.
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В налоговую не дозвониться сервир сломался и его не чинят, плохо улицы чистят, автобусы ужасные, а для них главное теперь омикрон)))... Других забот нет!!!