В Заречном разработают план на случай волны омикрона

18.01.2022 | 13:48

В администрации Заречного обсудили ситуацию с заражениями коронавирусом. Начальник отдела эпиднадзора РУ № 59 ФМБА России Мария Лукьянова отметила, что в закрытом городе становится больше инфицированных.

Так, за минувшую неделю выявили 39 новых случаев опасного вируса, что в 2,1 раза больше, чем на предыдущей.

«В связи с этим глава Заречного Олег Климанов распорядился разработать план на случай негативного развития ситуации: оптимизировать работу call-центра, предусмотреть возобновление работы волонтеров и прочие моменты», - сообщили в администрации ЗАТО.

Также Климанов поручил держать на контроле заболеваемость и принять все меры по недопущению распространения коронавируса.

В настоящий момент в закрытом городе действует лишь одна красная зона - она развернута в МСЧ-59. По данным на 16 января, число активных случаев COVID равнялось 76. 24 заразившихся зареченца лечились в стационаре, 45 получали амбулаторную помощь, 7 находились в медучреждениях Пензы.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса составляло 11 309. Выздоровело 11 233 горожанина, инфекция унесла жизни 120.