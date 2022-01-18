В Пензенской области расчистку дворов и тротуаров проверит прокуратура

18.01.2022 | 17:32

В Пензенской области наблюдаются многочисленные случаи некачественной и несвоевременной расчистки тротуаров и придомовых территорий от снега. Это показал анализ содержания территорий общего пользования в зимний период, проведенный прокуратурой.

Снегопады, начавшиеся в январе, сильно осложнили жизнь пензенцев. Автомобилисты попадали в аварии и теряли время в заторах, пешеходы жаловались на занесенные снегом дворы и тротуары и высказывали многочисленные претензии относительно качества уборки.

В областном центре власти пригрозили управляющим компаниям, не справляющимся с уборкой, лишением лицензий, а предпринимателям, перекидывающим снежные массы от своих торговых точек на соседние территории и проезжую часть, - штрафами.

В регионе даже ввели режим повышенной готовности для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Тем не менее претензий меньше не становится. К ним прибавились жалобы на сосульки и ледяные наросты на крышах многоэтажек.

«В связи с этим прокуратурой области с привлечением прокуроров районного звена организованы соответствующие проверки. При их проведении будет дана оценка деятельности организаций, на которых возложена обязанность по уборке тротуаров и придомовых территорий, а также органов местного самоуправления по организации, координации и контролю выполнения данных работ», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.