Снегопад вызвал аварии и заторы на улицах Пензы

12.01.2022 | 08:52

Снегопад, начавшийся в Пензе вечером во вторник, 11 января, и продолжавшийся всю ночь, наутро стал причиной многочисленных аварий и заторов. О проблемах с передвижением по городу водители рассказали в местном чате в Viber.

По словам автомобилистов, незначительные аварии, которые, тем не менее, затруднили движение, произошли в разных микрорайонах.

«Перекресток Красная - Лермонтова», «Низ Ново-Тамбовской», «Напротив шестой больницы посередине дороги», «Буртасы», 3-й ряд в сторону центра», «Вишневая, направление Ново-Тамбовской», - указали интернет-пользователи места, где произошли аварии.

Еще два ДТП случилось на улице 40 лет Октября. Однако трудности для движения транспорта вызвали и другие факторы.

«Терновского, перед «Спаром», правый ряд - замена колеса, направление в центр», «Карпинского, в гору фуры ползут в обоих рядах», - перечислили пензенцы.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:50, наиболее серьезные заторы образовались на центральных улицах Пензы, на выездах из Терновки и ГПЗ-24, на Арбековском путепроводе, а также на дороге из Заречного.

Вечером 11 января в пресс-службе мэрии рассказали, что в ночь на дороги города планировалось вывести 97 единиц спецтехники МУП «Пензадормост» (КДМ, тракторные щетки, самосвалы, погрузчики, бульдозеры, грейдеры и другие спецмашины).

Коммунальщики должны были очистить и обработать улично-дорожную сеть, а также вывезти навалы с 12 участков: проспекта Победы, путепроводов на улицах Гагарина и Толстого, улиц Злобина, Тухачевского, Богданова, Ленинградской, Калинина, Бекешской, Подлесной, Компрессорной, Можайского. В этих работах задействовали шнекоротор, грейдер, погрузчики и 30 самосвалов.

По прогнозам синоптиков, снегопады в регионе продлятся до конца недели.