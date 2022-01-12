Происшествия

Снегопад вызвал аварии и заторы на улицах Пензы

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Снегопад, начавшийся в Пензе вечером во вторник, 11 января, и продолжавшийся всю ночь, наутро стал причиной многочисленных аварий и заторов. О проблемах с передвижением по городу водители рассказали в местном чате в Viber.

По словам автомобилистов, незначительные аварии, которые, тем не менее, затруднили движение, произошли в разных микрорайонах.

«Перекресток Красная - Лермонтова», «Низ Ново-Тамбовской», «Напротив шестой больницы посередине дороги», «Буртасы», 3-й ряд в сторону центра», «Вишневая, направление Ново-Тамбовской», - указали интернет-пользователи места, где произошли аварии.

Еще два ДТП случилось на улице 40 лет Октября. Однако трудности для движения транспорта вызвали и другие факторы.

«Терновского, перед «Спаром», правый ряд - замена колеса, направление в центр», «Карпинского, в гору фуры ползут в обоих рядах», - перечислили пензенцы.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:50, наиболее серьезные заторы образовались на центральных улицах Пензы, на выездах из Терновки и ГПЗ-24, на Арбековском путепроводе, а также на дороге из Заречного.

Вечером 11 января в пресс-службе мэрии рассказали, что в ночь на дороги города планировалось вывести 97 единиц спецтехники МУП «Пензадормост» (КДМ, тракторные щетки, самосвалы, погрузчики, бульдозеры, грейдеры и другие спецмашины).

Коммунальщики должны были очистить и обработать улично-дорожную сеть, а также вывезти навалы с 12 участков: проспекта Победы, путепроводов на улицах Гагарина и Толстого, улиц Злобина, Тухачевского, Богданова, Ленинградской, Калинина, Бекешской, Подлесной, Компрессорной, Можайского. В этих работах задействовали шнекоротор, грейдер, погрузчики и 30 самосвалов.

По прогнозам синоптиков, снегопады в регионе продлятся до конца недели.

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Гость||

Аварии и заторы в Пензе? Да вы чтоооо!

Гость||

Да уж, снега по пояс навалило!

Гость||

Гость писал(a):

Да уж, снега по пояс навалило!
Да похер.

Гость||

Не ожиданый снегопад зимой не может быть

Гость||

Мощно работают коммунальные службы как и губернатор

Гость||

Как обычно, не были готовы к этому все службы!

А чем они интересно заняты??? Господа, СИДЯЩИЕ В КРЕСЛАХ, может ответите, почему снега по колено в городе, а расчистку не ведут?

Гость||

Гость писал(a):

Мощно работают коммунальные службы как и губернатор
Очень мощно.

Гость||

Зима в этом году снова пришла неожиданно

Гость||

Новый губернатор молодец! Не когда не видел чтобы в пензе так дороги чистили!

Гость||

Ни одной единицы снегоуборочной техники по маршруты Ахуны-Центр-Западная и обратно, на Лермонтова только два трактора с поднятыми ножами имитировали очистку))

Гость||

Пенза стоит, ничего не меняется.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.01.2022 09:41|

Ни одной единицы снегоуборочной техники по маршруты Ахуны-Центр-Западная и обратно, на Лермонтова только два трактора с поднятыми ножами имитировали очистку))

дурачка кусок, если бы они там были, ты бы сейчас еще в пробке стоял, а не писал сюда из офиса

Гость||

Гость писал(a):

урачка кусок, если бы они там были, ты бы сейчас еще в пробке стоял, а не писал сюда из офиса
Пасть закрой, подпевала кулацкая, иди еще жопы лизни

Гость||

Доехал без проблем на 25(не реклама маршрутки).....

Гость||

Гость писал(a):

дурачка кусок, если бы они там были, ты бы сейчас еще в пробке стоял
Убирать снег в ночное время, когда нет машинопотока, до этого же так сложно додуматься.

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Имя: Гость
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