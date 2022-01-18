Общество

В Пензе волонтеры почистили снег у дома ветерана трудового фронта

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На снимке, сделанном незадолго до начала Великой Отечественной, Виктору Серову нет еще и 10 лет. Начало 40-х годов он помнит ясно. Страшное известие о войне он и его младшие сестры услышали от матери, вернувшейся из города.

«У нас в деревне не было радио, мать приехала в обед, плачет, а мы вокруг нее бегаем. Наш папа уехал на войну, вот мы и узнали», - рассказал ветеран трудового фронта Виктор Серов.

Так на мальчишеские плечи легла забота о семье. С 1941 года он работал в колхозе села Мастиновка Бессоновского района. Военное детство прошло на полях. Трудиться приходилось наравне со взрослыми.

«Я четыре года лугочистом был, а потом учился на тракториста, все выучил за четыре года», - отметил Виктор Серов.

Теперь потрудились другие, а почтенный старец наблюдал за тем, как волонтеры молодежного центра «Юность» убирают снег около его дома. Делали они это в рамках мероприятий «Город трудовой доблести».

«Я знаю, что он ветеран труда, и мне этого достаточно, чтобы быть добровольцем. Надо помогать, люди уже старые, пережили многое», - произнес волонтер Максим Субботин.

Специалисты напомнили пенсионеру, что в случае необходимости он может обращаться к ним за помощью - будь то уборка двора или еще что-нибудь.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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