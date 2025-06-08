Пензенские волонтеры завершили поиск молодой сельчанки

08.06.2025 | 20:57

Вечером в воскресенье, 8 июня, волонтеры пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» завершили поиск 23-летней жительницы села Мещерского Сердобского района.

Девушка ушла из дома 4 июня в 19:00. Отмечалось, что у нее ограниченные возможности здоровья и мышление ребенка, самостоятельно вернуться она не сможет.

В поиске сельчанки просили помочь водителей, в автомобилях которых имеется видеорегистратор. Также волонтерам требовался беспилотный летательный аппарат, чтобы обследовать открытую местность с воздуха.

Около 17:00 появилось сообщение на страницах «Лизы Алерт» в соцсетях: «Стоп, идет эвакуация».

В 20:30, согласно информации на форуме отряда, поиск девушки завершился: ее нашли живой и передали медикам.