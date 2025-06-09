В Пензе разыскивают 18-летнюю Варвару Сереброву

09.06.2025 | 21:53

В Пензе разыскивают 18-летнюю Варвару Андреевну Сереброву. Где она находится, неизвестно с 4 июня.

Ориентировку на пропавшую распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост Варвары Серебровой - 168 сантиметров, телосложение нормальное. У нее темно-каштановые волосы до плеч и карие глаза.

В чем была одета девушка в день исчезновения, неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пензячки, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.