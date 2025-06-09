В Пензе разыскивают 18-летнюю Варвару Сереброву

В Пензе разыскивают 18-летнюю Варвару Андреевну Сереброву. Где она находится, неизвестно с 4 июня.
Ориентировку на пропавшую распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
Рост Варвары Серебровой - 168 сантиметров, телосложение нормальное. У нее темно-каштановые волосы до плеч и карие глаза.
В чем была одета девушка в день исчезновения, неизвестно.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пензячки, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.
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