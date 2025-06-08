Волонтеры нуждаются в беспилотнике для поиска молодой сельчанки

08.06.2025 | 14:03

Волонтеры и родственники продолжают поиск 23-летней жительницы села Мещерского Сердобского района Ульяны Тюренковой. Для розыска нужен беспилотный летательный аппарат.

Девушка ушла из дома 4 июня в 19:00, и до сих пор нет информации о ее местонахождении. Рост пропавшей - 153 сантиметра, телосложение нормальное. У нее карие глаза и русые волосы. На Ульяне были черная толстовка, серые штаны и синие сапоги.

У сельчанки ограниченные возможности здоровья и мышление ребенка, самостоятельно вернуться она не сможет, отметили в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт».

«На месте пропажи много открытых пространств, полей с высокой травой. «Лиза Алерт» Пензенской области нуждается в специальной технике для проверки открытой местности с воздуха», - сообщили волонтеры.

Они обратились к жителям региона с просьбой о помощи. Отряд примет в дар или воспользуется услугами владельцев таких моделей БПЛА:

- DJI Mavic 3E или DJI Matrice 300/350 с подвесом Zenmuse P1;

- аппарат с тепловизором (DJI Mavic 3T,DJI Matrice 30 или DJI Matrice 300/350 с подвесом Zenmuse H20T/H30T).

Связаться с отрядом можно по номеру горячей линии 8-800-700-54-52.

Ранее волонтеры обратились к водителям, которые проезжали 4-го числа по дорогам из села Мещерского (Сердобск - Мещерское - Кирово - Анучино - Каменка, Мещерское - Долгоруково - Покровка - Никольское и по другим направлениям) и чьи автомобили оснащены видеорегистраторами, с просьбой просмотреть записи. Возможно, на них попала Ульяна.