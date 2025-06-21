В Сосновоборском районе разыскивают 78-летнюю Тамару Ребровскую

21.06.2025 | 15:06

Родственники и волонтеры разыскивают 78-летнюю жительницу села Маркино Сосновоборского района Тамару Дмитриевну Ребровскую. О местонахождении пенсионерки нет информации с 18 июня.

Ориентировку на пропавшую распространило пензенское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» в субботу, 21 июня.

Рост женщины 163 сантиметра, телосложение среднее. У Тамары Дмитриевны карие глаза и седые волосы.

В день исчезновения на ней были черная кофта с коричневыми и желтыми полосами, темно-синие джинсы, черные сапоги, белый платок. С собой пенсионерка взяла трость.

Волонтеры отметили, что, возможно, женщина потеряла память.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.