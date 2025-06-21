В Сосновоборском районе разыскивают 78-летнюю Тамару Ребровскую

Родственники и волонтеры разыскивают 78-летнюю жительницу села Маркино Сосновоборского района Тамару Дмитриевну Ребровскую. О местонахождении пенсионерки нет информации с 18 июня.
Ориентировку на пропавшую распространило пензенское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» в субботу, 21 июня.
Рост женщины 163 сантиметра, телосложение среднее. У Тамары Дмитриевны карие глаза и седые волосы.
В день исчезновения на ней были черная кофта с коричневыми и желтыми полосами, темно-синие джинсы, черные сапоги, белый платок. С собой пенсионерка взяла трость.
Волонтеры отметили, что, возможно, женщина потеряла память.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
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