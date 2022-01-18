В Пензе на управляйки составили акты за лед и сосульки на крышах

18.01.2022 | 12:59

24 акта составлены на пензенские управляющие компании, которые не выполняли обязанности по очистке крыш домов от наледи и сосулек. Рейды по городу провели сотрудники управления ЖКХ с 13 по 17 января.

«В соответствии с частью 1 статьи 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан», - объяснили в пресс-службе администрации Пензы.

В мэрии также напомнили, что самовольно надстроенные балконы не относятся к общедомовому имуществу, ответственность за их очистку лежит на собственниках квартир.

Между тем жители областного центра сетуют на свисающие с крыш сосульки. Жалобы в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступали из разных районов Пензы, в частности с Западной Поляны и Южной Поляны.