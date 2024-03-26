Пензенец пожаловался на «дождь» во дворце спорта «Рубин»

26.03.2024 | 10:22

В пензенском дворце спорта «Рубин» на головы посетителям льется вода, капли падают на ледовую площадку, появляются лужи и углубления. На это в Сети в понедельник, 25 марта, пожаловался очевидец.

Он заявил, что такая ситуация возникает каждый год. Причина в протекающей крыше. В доказательство своих слов автор прикрепил видео и фото.

«На льду всю весну идет «дождь». Но это часть беды. В данном ДС тренируются спортсмены по шорт-треку и хоккею. Ситуация очень сильно влияет на травматизм. Спортсмены попадают в эти ямы, происходят падения и, как следствие, травмы самой разной тяжести», - сообщил горожанин и выразил надежду, что ответственные лица обратят внимание на проблему.

26 марта жалобу пензенца прокомментировали специалисты городского комитета по спорту и молодежной политике. Они рассказали, что крыша частично ремонтировалась в 2023 году, а этой зимой при очистке кровли от большого количества выпавшего снега были обнаружены дефекты. Устранить их планируют до 10 апреля.

«В течение 2024 года будет осуществлен второй этап ремонтных работ», - пояснили в комитете.

Источник фото и видео - vk.com/black_pnz.