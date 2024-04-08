В Заречном собака провалилась под лед во время прогулки

В Заречном спасатели пришли на помощь собаке, провалившейся под лед. ЧП случилось в зоне отдыха «Лесная» в эти выходные.
Как рассказали в управлении гражданской защиты закрытого города, горожанин гулял со своим питомцем и не уследил за ним. Пес выбежал на лед, покров не выдержал веса и подломился. Животное оказалось в холодной воде в 15 метрах от берега.
Зареченец быстро сориентировался и вызвал спасателей. Они вытащили собаку и передали ее хозяину.
В управлении предупредили, что сейчас очень опасно выходить на лед, и призвали граждан ни в коем случае этого не делать.
Ранее стало известно, что в Пензе в Октябрьском районе погиб 82-летний рыбак. Его тело достали из ручья 26 марта.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀