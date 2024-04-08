В Заречном собака провалилась под лед во время прогулки

08.04.2024 | 13:47

В Заречном спасатели пришли на помощь собаке, провалившейся под лед. ЧП случилось в зоне отдыха «Лесная» в эти выходные.

Как рассказали в управлении гражданской защиты закрытого города, горожанин гулял со своим питомцем и не уследил за ним. Пес выбежал на лед, покров не выдержал веса и подломился. Животное оказалось в холодной воде в 15 метрах от берега.

Зареченец быстро сориентировался и вызвал спасателей. Они вытащили собаку и передали ее хозяину.

В управлении предупредили, что сейчас очень опасно выходить на лед, и призвали граждан ни в коем случае этого не делать.

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