В Спасске дорожную организацию наказали за лед на проезжей части

14.03.2024 | 09:27

В Спасске директора дорожной организации наказали за обледенение проезжей части. Такое решение принял местный суд.

С ООО «Спасский Дорсервис» был заключен государственный контракт на содержание дорог в районе. Однако требования по обеспечению безопасности движения соблюдались не всегда.

Как сообщили в пресс-службе суда, 14 декабря директор «допустил образование зимней скользкости и уплотненного снежного покрова с колеями глубиной более 3 см, отдельными возвышениями и углублениями высотой/глубиной более 4 см и площадью более 0,09 кв. м».

Мужчина признал вину. Ему назначили административный штраф в размере 20 000 рублей.

Аналогичное наказание несколько лет назад было назначено генеральному директору ООО «Дорстрой», которое обязано было содержать автомобильные дороги и другие объекты транспортной инфраструктуры в поселке Шемышейка. Как выяснилось, организация не занималась очисткой тротуаров от наледи.