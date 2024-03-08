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Глас народа

Скользкая лестница на Московской шокировала пензячку

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Жительница Пензы пожаловалась в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» на состояние лестницы на улице Московской. Покрытые льдом ступени чуть не привели женщину в травмпункт.

Всход рядом с домом № 9 вечером 7 марта превратился в опасную полосу препятствий.

«Радостная шла с работы, пока не увидела это… Ужас, лед голый. Попробовала наступить, поскользнулась и еле успела схватиться за перила, иначе провела бы 8 Марта в больнице», - написала горожанка.

Скользкая лестница на Московской шокировала пензячку

В доказательство своих слов пензячка прислала фотографии, на которых виден масштаб бедствия. Ледяные бугры покрыли почти всю поверхность лестницы.

«В итоге чудом поднялась. Все думала, что это у меня еще хорошая физическая подготовка, а вот как ходить пенсионерам и мамам с детьми…» - подытожила женщина.

Она надеется, что лед со ступеней быстро исчезнет благодаря коммунальщикам либо потеплению. Главное - чтобы это наступило раньше, чем кто-то успеет пострадать.

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