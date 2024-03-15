Пензячка сломала руку на лестнице между Кирова и Московской

15.03.2024 | 18:19

Лестница между центральным улицами Пензы - Кирова и Московской - стала практически непреодолимым препятствием для горожан.

Она начинается между домами № 8 и 10 на улице Кирова, за остановкой «Детская библиотека».

«Без специальных альпинистских приспособлений по ней не спуститься. Неделю назад моя коллега сломала здесь руку!» - написала Елена В. в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru.

Женщина приложила к сообщению фотографии, сделанные в пятницу, 15 марта. На снимках видно: ступени покрыты коркой льда.

«На некоторых участках лестницы перила не спасают. Песком ее никто не посыпает. Она вне зоны чьей-либо ответственности? Это ненормально», - возмутилась Елена В.