В Пензе готовятся начать ремонт протекающей крыши школы № 32

28.03.2024 | 17:29

В Пензе к ремонту крыши школы № 32 на улице Кижеватова приступят, как только позволит погода. Вопрос взял под личный контроль губернатор.

С просьбой обновить кровлю к главе региона обратилась жительница областного центра Екатерина Захарова.

«Уже два года течет крыша, особенно сейчас, когда тает снег, на третьем этаже во всех кабинетах. Я знаю, что средства выделялись в прошлом году, но ремонт не начат», - рассказала она на личном приеме у губернатора.

Глава региона ответил женщине, что проектно-сметная документация готова и работы обязательно проведут.

«Мы реализуем в регионе программу капитального ремонта школ. Этим вопросом многие десятилетия не занимались, поэтому идем к его решению поэтапно. В прошлом году мы отремонтировали 33 учреждения образования, в 2024-2026-м запланирован к капремонту еще 31 объект», - процитировали губернатора в пресс-службе регионального правительства.

Состояние крыши школы № 32 давно возмущает родителей. В ноябре 2023 года они жаловались, что в кабинете № 302, где занимаются первоклассники, может рухнуть потолок.

«Если идут сильные дожди, то с потолка все течет. Ответ администрации школы: бюджет выделен, но нет бригады», - рассказала тогда пензячка.

На ее обращение отреагировал представитель управления образования города. Он пообещал, что кровлю отремонтируют до конца 2023-го.