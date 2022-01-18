В Пензе будут отслеживать кадровый дефицит в МУПах

18.01.2022 | 08:45

В Пензе будут осуществлять мониторинг кадровой ситуации на муниципальных унитарных предприятиях. Соответствующее распоряжение подписал глава городской администрации Александр Басенко.

Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии, управлению муниципального имущества поручено ежемесячно направлять в отдел муниципальной службы и кадров информацию о свободных должностях в МУПах. После этого вакансии будут публиковать на официальном сайте администрации.

В перечне сведений, необходимых для объявлений, значатся:

- наименование МУПа и его адрес;

- полное наименование вакантной должности;

- требования к кандидатам;

- краткое описание должностных обязанностей;

- размер зарплаты;

- контактный телефон.

Ранее дефицит кадров в муниципальных предприятий называли одной из причин неудовлетворительной работы. Так, в январе 2021-го тогдашний руководитель МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев говорил, что организации не хватает около 50 сотрудников. Поэтому в дни обильных снегопадов можно было вывести на дороги не всю имеющуюся технику.