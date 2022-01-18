В Пензе будут отслеживать кадровый дефицит в МУПах

В Пензе будут осуществлять мониторинг кадровой ситуации на муниципальных унитарных предприятиях. Соответствующее распоряжение подписал глава городской администрации Александр Басенко.
Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии, управлению муниципального имущества поручено ежемесячно направлять в отдел муниципальной службы и кадров информацию о свободных должностях в МУПах. После этого вакансии будут публиковать на официальном сайте администрации.
В перечне сведений, необходимых для объявлений, значатся:
- наименование МУПа и его адрес;
- полное наименование вакантной должности;
- требования к кандидатам;
- краткое описание должностных обязанностей;
- размер зарплаты;
- контактный телефон.
Ранее дефицит кадров в муниципальных предприятий называли одной из причин неудовлетворительной работы. Так, в январе 2021-го тогдашний руководитель МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев говорил, что организации не хватает около 50 сотрудников. Поэтому в дни обильных снегопадов можно было вывести на дороги не всю имеющуюся технику.
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