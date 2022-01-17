Общество

В Пензе из-за аварии на сетях без воды могут остаться два района

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В понедельник, 17 января, Горводоканал предупредил о возможном ограничении подачи ресурса в Первомайском и Железнодорожном районах Пензы.

Причина - необходимость провести аварийные работы на сетях водоснабжения.

С 13:00 ресурс могут отключить по следующим адресам в Первомайском районе: улица Терновского, 170, 174, 176, 180, 182, 186, 190, 192, а также в частном секторе на улицах Полтавской (и в проезде), Саврасова, Айвазовского, Васнецова, Брюллова, Федотова, Кустодиева, Левитана, Чиликанова, Рузляева, Рокотова, Крамского, Боровиковского, Локтионова, Берсенева, Кузнецова, Мутовкина, Левицкого, Яфарова, Аргунова, Крамского, Горюшкина-Сорокопудова, Тропинина, в 2-м проезде Левицкого, проезде Крамского.

В Железнодорожном районе под отключение с 13:00 могут попасть улицы Антонова, 2, 5, 5а, 5е, 5в, 5г, 52д, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 14, 16, 17, 17а, 18, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 41, 43, 45, 47, 49, 54, 70, 74, 76, Измайлова, 41а, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 73, 74, 76, 79, 81, 83, Дружбы, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, Клары Цеткин, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 46а, 48, 48а, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 69, Долгорукова, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, Чаадаева, 89, 91, 91а, 93, 97, 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 107а, 111, 113, Медицинская, 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 12, 14, 14а, ул. Ново-Казанская, 2Б, 2в, 2, 2в, 4Б, 4, 6, 6Б, 6в, 8Б, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, ул. Чапаева, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, а также улицы частного сектора.

Отключение ресурса возможно в детской поликлинике на Антонова, 12, поликлинике № 4 на Парковой, 3, и Фабричной, 9а, стоматологической поликлинике на Фабричной, 14, центре микрохирургии глаза на Антонова, 18, клинической больнице № 4 на Светлой, 1, и бюро судебно-медицинской экспертизы, городской больнице № 2 на Парковой, 3.

Кроме того, ограничение подачи воды вероятно в Пензенской духовной семинарии, школах № 26, 77, 70, 43, 40, 66, детских садах № 23, 57, 5, 4, 105, 124, 101, 124.

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