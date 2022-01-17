Общество

Пензячку наказали рублем за торговлю перцовыми баллончиками

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В Пензе оштрафовали продавца и владелицу торгового павильона в Октябрьском районе, где можно было купить перцовые баллончики.

Деятельность предпринимательницы проверили сотрудники Росгвардии. Они обнаружили, что женщина нарушала закон, торгуя без лицензии аэрозольными устройствами для самообороны, в которых была большая концентрация раздражающего вещества.

В отношении нарушительницы и продавца составили протокол по статье 20.15 КоАП РФ (продажа механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковыми устройствами либо искровыми разрядниками, без соответствующей лицензии). Товар изъяли.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, суд уже вынес решение. Предпринимательница должна будет заплатить штраф в 4 000 рублей, продавец - 2 000 рублей.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

чудеса на виражах

Гость||

Росгвардия только таких не боится?

Гость||

Где в Пензе можно купигь перцовый баллончик?

Гость||

дебоширов надо ловить,а они штрафы выписывают....

Гость||

А лимонный балончик бывает?

Гость||

17.01.2022 11:34|

А лимонный балончик бывает?

Бывает, ещё бывает баллончик куркумовый, базиликовый

Имя: Гость
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