Пензячку наказали рублем за торговлю перцовыми баллончиками

17.01.2022 | 10:42

В Пензе оштрафовали продавца и владелицу торгового павильона в Октябрьском районе, где можно было купить перцовые баллончики.

Деятельность предпринимательницы проверили сотрудники Росгвардии. Они обнаружили, что женщина нарушала закон, торгуя без лицензии аэрозольными устройствами для самообороны, в которых была большая концентрация раздражающего вещества.

В отношении нарушительницы и продавца составили протокол по статье 20.15 КоАП РФ (продажа механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковыми устройствами либо искровыми разрядниками, без соответствующей лицензии). Товар изъяли.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, суд уже вынес решение. Предпринимательница должна будет заплатить штраф в 4 000 рублей, продавец - 2 000 рублей.