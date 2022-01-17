Общество

Пензенцы восстановят могилы земляков в Санкт-Петербурге

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Пензенцы займутся восстановлением могил великих земляков, похороненных в Санкт-Петербурге, на мемориальном кладбище, известном как «Литераторские мостки». В Северной столице побывала делегация из города на Суре. Чиновники осмотрели некрополь, где обратили внимание на состояние мест упокоения Радищева, Белинского, Куприна, матери Ленина.

«Несколько были удручены тем, что там уже давно не проводились никакие реставрационные и благоустроительные работы. Времени прошло много, и эти захоронения требуют внимания и приложения там наших усилий. Мы доложили об этом по приезде губернатору Олегу Владимировичу, он дал нам поручение, которое сейчас в работе», - сообщила заместитель председателя правительства Пензенской области Лариса Рябихина.

Его суть - привлечь специалистов и оценить состояние захоронений, сказать, какие виды работ там требуются и сколько денег необходимо. Однако основная цель визита в Санкт-Петербург была иной. Пензенцы поехали налаживать деловые и культурные связи. У них получилось - подписали важное соглашение.

«В рамках которого на сегодняшний день мы разрабатываем дорожную карту, чтобы составить туристические маршруты как для посещения Санкт-Петербурга, так и для того, чтобы жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области имели возможность посетить город Пензу. Еще было подписано одно соглашение между министерством культуры и туризма и музеем Керамарх о взаимном сотрудничестве. Мы надеемся, что в ближайшее время выставка музея будет представлена в Пензенской области», - отметил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

И последний знаковый момент поездки - члены делегации презентовали в Санкт-Петербурге первый номер журнала «Адреса Пензы». Это своеобразная визитная карточка, рассказывающая о самых знаковых и интересных местах региона.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

что это за пензенцы и зачем им это?

Гость||

« члены делегации презентовали в Санкт-Петербурге первый »

Протрубить этих членов надо, дармоеды, деньги тратят казенные, лишь бы не работать! У нас тут в Пензе могилы известных земляков неухоженны, а они в Питер прутся на халяву, нахалы!

Гость||

да никто в нашу дыру не поедет, не обольщайся, мавлюдов! Тем более привесах этих ковидограничениях!

Гость||

Новые люди,новые схемы освоения бабла.

Гость||

"матери Ленина" Однако как просто стать знаменитой. Родить немецкого агента разрушевшего Россию и уничтожевшего миллионы невинных людей. Какая-то сомнительная слава.

Гость||

Гость писал(а):

> « члены делегации презентовали в Санкт-Петербурге первый »

> Протрубить этих членов надо, дармоеды, деньги тратят казенные, лишь бы не

> работать! У нас тут в Пензе могилы известных земляков неухоженны, а они в

> Питер прутся на халяву, нахалы!

Список бездельников-халявщиков!

Гость||

Напомните, пожалуйста, где родилась и проживала мать Ленина? Только не надо ссылаться на несколько дней проведённых в Пензе. И у неё есть живые родственники от сына Дмитрия.

Имя: Гость
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