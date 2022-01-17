Назван реальный способ увеличения пенсии на 42 процента

17.01.2022 | 09:15

С 1 января 2022 года вступили в силу изменения, которые увеличили страховую пенсию неработающих пенсионеров. Индексация составила 5,9 процента, а ее средний размер 18 521 рубль.

В середине января Владимир Путин провел совещание с членами кабинета министров. Президент принял решение покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции - сейчас она смотрится как 8,4% - на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», - заявил Путин.

По данным Пенсионного фонда РФ на 1 октября прошлого года, в Пензенской области средний размер пенсии составлял 14 555 рублей. С учетом индексации усредненная выплата пожилым людям будет составлять примерно 15 806 рублей.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что пенсию можно увеличить почти в два раза.

«При выходе на пенсию на пять лет позже положенного срока размер выплаты увеличится на 42%. Это связано с начислением премиальных коэффициентов при более позднем (чем положено по закону) обращении за начислением пенсии. Однако, если задержаться на работе всего на год, очевидной выгоды не будет», - заявила Дайнеко «Известиям».