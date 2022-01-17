Общество

Назван реальный способ увеличения пенсии на 42 процента

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С 1 января 2022 года вступили в силу изменения, которые увеличили страховую пенсию неработающих пенсионеров. Индексация составила 5,9 процента, а ее средний размер 18 521 рубль.

В середине января Владимир Путин провел совещание с членами кабинета министров. Президент принял решение покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции - сейчас она смотрится как 8,4% - на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», - заявил Путин.

По данным Пенсионного фонда РФ на 1 октября прошлого года, в Пензенской области средний размер пенсии составлял 14 555 рублей. С учетом индексации усредненная выплата пожилым людям будет составлять примерно 15 806 рублей.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что пенсию можно увеличить почти в два раза.

«При выходе на пенсию на пять лет позже положенного срока размер выплаты увеличится на 42%. Это связано с начислением премиальных коэффициентов при более позднем (чем положено по закону) обращении за начислением пенсии. Однако, если задержаться на работе всего на год, очевидной выгоды не будет», - заявила Дайнеко «Известиям».

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Источник — iz.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«При выходе на пенсию на пять лет позже положенного срока размер выплаты увеличится на 42%.
А что не на 10лет позже?

Гость||

Гость писал(a):

А что не на 10лет позже?
А если в 90 лет?

Гость||

Не обольщайтесь-это для депутатов, только они могут "работать" до 70 лет (муж)и 65 лет(жен), а как могут до 70 лет работать люди рабочих специальностей????

Гость||

опять агитработа

Гость||

Гость писал(a):

А если в 90 лет?
до 100 если работать может 50% пообещают прибавку!!!!!!!!!!!хирургом

Гость||

Брехня! Хотят что бы люди добровольно себе возраст выхода на пенсию увеличили ещё на 5лет, а пфр их денежки крутил, ага, а потом изменят, как водится закон и нахлобучат с деньгами, не дадут! Мошенники кругом, только идиот им поверит, тьфу!

Имя: Гость
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