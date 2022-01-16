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Общество

Обнародована география новых случаев коронавируса в регионе

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В воскресенье, 16 января, в области подтвердили 164 случая коронавирусной инфекции. Большинство из них зарегистрировали в Пензе.

Всего с начала эпидемии в Сурском крае выявили 104 619 инфицированных.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, в суточную статистику по заболеваемости вошли Пенза (114 новых пациентов), Шемышейский (11), Пензенский (9), Бессоновский (8), Иссинский, Нижнеломовский, Сердобский районы, ЗАТО Заречный (по 4).

Также случаи заражения подтвердились в Лунинском (3), Вадинском, Земетчинском, Малосердобинском (по 1) районах.

За минувшие сутки медики выписали 622 пациента, всего с начала эпидемии выздоровело 93 682 жителя региона. Зарегистрировано 6 новых смертей, общее число жертв инфекции достигло 4 774.

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Гость||

Обнародована география новых случаев коронавируса в регионе

У вас что с географией что с математикой что со статистикой плохо.

Гость||

Особенно в Кузнецке и в районе, все стерильно.

Имя: Гость
Комментарий:

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