Общество

В Пензе за перекидывание снега на проезжую часть будут наказывать

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Уборку территорий возле торговых центров и магазинов обсудили в администрации Пензы в пятницу, 14 января.

В частности, были названы недопустимыми нарушения правил благоустройства, когда при уборке парковок и входных групп снег перекидывается на очищенную проезжую часть или складируется в большом количестве на территории.

Подобные факты будут фиксироваться, а предпринимателей в этом случае привлекут к административной ответственности.

«Уборка и вывоз снега, очистка въездов на парковку - обязанность юридических лиц, которые пользуются территорией», - отметил глава администрации Александр Басенко.

«Также представителям бизнеса рекомендовали в период снегопадов держать в открытом положении шлагбаумы и другие ограничительные устройства, вовремя ликвидировать наледь и сосульки на кровле», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость||

Весь город так делает!

Гость||

Гость писал(a):

Весь город так делает!
- раздался голос из помойки

Гость||

УФСКОН накажите. Они только этим на Пушкина и занимаются.

Гость||

И таки да, у вас там весь город в говне.

Гость||

Гость писал(a):

И таки да, у вас там весь город в говне.
А у вас в шоколаде что ли, говна кусок? Бугога

Гость||

Платёжки за уборку снега не пришли от управляек?

Гость||

Гость писал(a):

а не пришли от управляек?
А како твое собачье дело?

Гость||

У пешеходных переходов сугробы уберите.

Гость||

И это правильно! Тоскуйте снег внутри своего участка, а то едешь по Карпинского а наглые чистят снег с своего участка на дорогу, это не правильно

Гость||

Гость писал(a):

наглые чистят снег с своего участка на дорогу, это не правильно
В каком то году было объявление, что бросать снег на проезжую чать разрешено, но только рано утром строго перед проходом снегоуборочной техники.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Снег давно пора складировать на газонной полосе между дорогой и тротуаром. А при недостатке места, для роста сугроба в высоту - отгораживать тротуар несплошным забором соответствующей высоты. С "окнами" для заброса снега с тротуара.

Не питайте иллюзий по части евродизайна. Тут климат иной.

Гость||

У русских так принято. Свой участок "убирают", а соседям пакостят.

Поэтому и зовутся русские свиньи.

Гость||

10.48, пососи.

Гость||

10.56, а дикие буртасы - их элитная категория.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе за перекидывание снега на проезжую часть будут наказывать
Прочитал как "В Пензе за перекидывание снега на проезжую часть будут накладывать". Захотелось одОбрить!

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Имя: Гость
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