В Пензе за перекидывание снега на проезжую часть будут наказывать

15.01.2022 | 10:11

Уборку территорий возле торговых центров и магазинов обсудили в администрации Пензы в пятницу, 14 января.

В частности, были названы недопустимыми нарушения правил благоустройства, когда при уборке парковок и входных групп снег перекидывается на очищенную проезжую часть или складируется в большом количестве на территории.

Подобные факты будут фиксироваться, а предпринимателей в этом случае привлекут к административной ответственности.

«Уборка и вывоз снега, очистка въездов на парковку - обязанность юридических лиц, которые пользуются территорией», - отметил глава администрации Александр Басенко.

«Также представителям бизнеса рекомендовали в период снегопадов держать в открытом положении шлагбаумы и другие ограничительные устройства, вовремя ликвидировать наледь и сосульки на кровле», - сообщили в пресс-службе мэрии.