В Пензе за перекидывание снега на проезжую часть будут наказывать

Уборку территорий возле торговых центров и магазинов обсудили в администрации Пензы в пятницу, 14 января.
В частности, были названы недопустимыми нарушения правил благоустройства, когда при уборке парковок и входных групп снег перекидывается на очищенную проезжую часть или складируется в большом количестве на территории.
Подобные факты будут фиксироваться, а предпринимателей в этом случае привлекут к административной ответственности.
«Уборка и вывоз снега, очистка въездов на парковку - обязанность юридических лиц, которые пользуются территорией», - отметил глава администрации Александр Басенко.
«Также представителям бизнеса рекомендовали в период снегопадов держать в открытом положении шлагбаумы и другие ограничительные устройства, вовремя ликвидировать наледь и сосульки на кровле», - сообщили в пресс-службе мэрии.
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