Общество

Назван легальный способ досрочного выхода на пенсию

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С увеличением возраста выхода на пенсию многие россияне начали искать варианты, как можно выйти на заслуженный отдых досрочно.

Некоторые могут воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию по выслуге лет. По словам профессора кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлии Финогеновой, такая возможность есть у тех, кто потерял работу по независящим от них причинам.

«Тем работникам предпенсионного возраста, которые оказались безработными по независящим от них причинам, в случае их согласия, могут оформить досрочный выход на пенсию и выплачивать пенсию по безработице при выполнении ряда условий», — рассказала Юлия Финогенова в интервью агентству «Прайм».

Эксперт отметила, что к независящим причинам относятся ликвидация организации, прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращение. Есть и еще одно важное условие. Человек имеет право на досрочный выход на пенсию только в том случае, если ему осталось до нее менее двух лет с учетом переходных положений или имеется страховой стаж.

«Согласно ст. 32 Закона РФ от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в РФ» по предложению органов службы занятости при отсутствии возможности для трудоустройства безработным гражданам, не достигшим пенсионного возраста, имеющим страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин, соответственно, с их согласия может назначаться пенсия на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. Такая пенсия устанавливается в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», - рассказали в пресс-службе ПФР.

В первом по­лугодии 2022 года страховая пенсия по старости назначается женщинам, которые родились во втором полугодии 1965 года и которым исполнит­ся 56,5 года, и мужчинам, ко­торые родились во втором по­лугодии 1960 года и которым исполнится 61,5 года.

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Гость||

Я уже 20 лет на пенсии.Спасибо ПФР,путешествую.Мне на всё хватает.И не нойте,что пенсия маленькая,вам сколько не дай всё мало будет!

Гость||

Пенсионный возраст надо повышать,а не понижать!Поднять минимум до 80.Итак вас бездельников кормят,жируете!Вон мошенников кормят каждый день!

Гость||

И проезд прибавить срочно!А то здят по халяве 27 рублей,наглецы!!!

Гость||

Да, вообще пензию отменить. Все равно до неё не доживём.

Гость||

ЖКХ повысить , чё ждать лета? И отопление не выключать до июля

Имя: Гость
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