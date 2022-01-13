В ПФР заявили о досрочной выплате новых пособий

13.01.2022 | 15:25

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России получил право предоставлять россиянам ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты и Роструд.

С этого года ПФР осуществляет выплату новых для себя пособий пяти категориям граждан: неработающим гражданам, имеющим детей; лицам, подвергшимся воздействию радиации; реабилитированным лицам; инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Например, через Пенсионный фонд теперь будут назначаться следующие виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при рождении ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

В рамках подготовки к осуществлению всех операций, региональными отделениями была проведена масштабная работа. Органы соцзащиты предоставили в ПФР сведения о лицах, являющихся получателями передаваемых мер соцподдержки. Поэтому тем, кто получал пособия, никуда обращаться не надо.

А вот если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им, или же это право возникло после 1 января 2022 года, то ему необходимо будет обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ.

Первые выплаты россияне получат уже с середины января, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале.

В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств начнется по стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.

Получить информацию по вопросам назначения выплат, переданных Пенсионному фонду из органов соцзащиты, можно в будние дни с 8.00 до 17.00 часов через Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами: 8-800-600-0000 (звонок бесплатный).